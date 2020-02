Dopo il 3-0 sulla Fiorentina, la Juve insegue la seconda vittoria consecutiva ed è di scena al Bentegodi, ospite di un Verona reduce dall'ottimo 0-0 nel recupero contro la Lazio. I bianconeri cercano tre punti per allungare momentaneamente su Lazio e Inter, mentre gli scaligeri, tra le sorprese più grandi del campionato, sono reduci da sette risultati utili consecutivi e vincendo entrerebbero almeno per una notte in zona Europa League.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Solo due sconfitte nelle ultime nove gare per l'Hellas, tutte contro le prime cinque della classe: si tratta di Atalanta e Roma. Nelle undici sfide casalinghe di quest'anno, sono cinque i successi gialloblù. Striscia positiva anche per la Juve, che ha vinto nove delle ultime undici gare. I bianconeri soffrono però la trasferta: qui sono arrivate le uniche due sconfitte in campionato (contro Lazio e Napoli). Sono 63 i precedenti totali tra le due squadre, con 38 vittorie della Juve, 11 successi veneti e 14 pareggi. Al Bentegodi, invece, sorride il Verona: nei 31 precedenti, 11 vittorie gialloblù, 10 pareggi e altrettanti successi bianconeri.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Verona: Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Borini



Juve: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo​