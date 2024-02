Verona-Juventus: il riscatto bianconero passa dai gol di Vlahovic, in quota Allegri vede di nuovo i tre punti

Un punto in tre partite rende sempre più complessa la rimonta scudetto della Juventus, ora a -7 dall’Inter capolista, ma i bianconeri devono obbligatoriamente tornare ai tre punti anche per respingere il tentativo di rimonta del Milan, ora distante un solo punto. Contro il Verona, battuta nelle ultime quattro sfide, è avanti il successo bianconero, offerto a 1,65 contro il colpo casalingo offerto tra 5,50 e 5,60. Nel mezzo il pareggio – assente dal febbraio 2021 - si gioca a 3,60. Nelle ultime quattro sfide il Verona non ha trovato la via della rete, motivo per cui il No Goal, comanda a 1,59 sul Goal dato a 2,17. Nei due precedenti della scorsa stagione e nell’andata dello Stadium, la Juventus si è imposta per 0-1, risultato in pole anche in questa occasione a 5,15, mentre il 2-1, finale dell’ultimo successo gialloblù, sale a 20. Nell’ultima sconfitta della Juventus ha pesato l’assenza di Vlahovic, a segno sei volte nel mese di gennaio: il ritorno al gol del vicecapocannoniere del campionato, che proprio contro il Verona trovò il primo gol in bianconero, è dato a 2,42, seguito da Arkadiusz Milik a 3,15. Tra gli uomini di Baroni, occhio al neoacquisto Tijjani Noslin proposto a 7.