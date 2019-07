Marash Kumbulla, difensore dell'Hellas Verona, ha parlato ai canali ufficiali del club gialloblù dopo la vittoria in amichevole sull'Union Feltre: "Il ritiro? E' stato importante sia per l'aspetto fisico che per quello tattico, Juric ci ha dato un'impronta precisa fin dal primo giorno. Ovviamente siamo solo all'inizio, c'è ancora tanto da fare. Sarà un Verona grintoso che aggredirà sempre l'avversario provando a imporre il proprio gioco, anche grazie ai nostri tifosi. La Serie A? Ci saranno squadre fortissime, ma noi ce la giocheremo con tutti e dobbiamo lottare per fare più punti possibile. Abbiamo tanti giovani bravi come Danzi e Tupta, ma ci sono anche elementi di esperienza. Io ho tanta voglia di riscatto per i tanti problemi dello scorso anno, ora voglio lavorare e giocarmi le mie carte per dare una mano alla squadra".