Intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, il procuratore Mario Giuffredi ha parlato anche del suo assistito Nicolò Casale, finito nel mirino di Lazio e soprattutto Napoli. Ecco le sue dichiarazioni sul difensore del Verona: "Casale sa che se vuole diventare un grande giocatore non deve avere paura di affrontare le sfide importanti, neanche in un'ipotetica big come il Napoli. Vediamo cosa succederà in futuro, lui è un grande professionista".