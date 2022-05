Giovanni Simeone ha le idee chiare in caso di addio al Verona. L'attaccante gialloblù ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale racconta che gli piacerebbe andare in Spagna: "Non so cosa succederà, spero che mi riscattino (il cartellino è del Cagliari, ndr). Sarei contento di restare, ma ho anche ambizioni di crescita e se dovessi andare via mi piacerebbe andare in Liga per sfidare mio padre".