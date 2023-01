Potrebbe trovarsi in casa Verona la pedina che Pippo Inzaghi sta cercando per sistemare il centrocampo della Reggina.



Il club calabrese avrebbe messo gli occhi su un giovane mediano polacco che in riva all'Adige sta trovando davvero pochissimo spazio. Si tratta del 22enne Mateusz Praszelik, giocatore arrivato in Veneto in prestito con obbligo di riscatto condizionato dallo Slask Breslavia esattamente un anno fa ma finora sceso in campo in appena due occasioni con la maglia scaligera.



Secondo il Corriere dello Sport, che ne dà notizia stamane, l'arrivo in Calabria di Praszelik sarebbe tuttavia condizionato all'eventuale cessione di Alessandro Lombardi, finito di recente nelle mire della Virtus Entella.