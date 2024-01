Verona, la scelta tra Kurtulus e Garces per il dopo Hien

Il Verona è alle prese con il dopo Hien, passato all'Atalanta: se in un primo momento sembrava quasi fatta per l'argentino del Colon Facundo Garces, classe 1999, le cose sono cambiate in relazione all'inserimento dell'Alavès, club di Liga spagnola. Di conseguenza salgono e non poco le quotazioni di Edvin Kurtulus, kosovaro, un anno più giovane, che arriverebbe dall'Hammarby.