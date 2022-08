Kevin Lasagna, attaccante dell'Hellas Verona, ha rilasciato un'intervista al quotidiano L'Arena: "Questa estate non voglio muovermi da qui. Tra l’altro ho appena acquistato casa in Valpolicella. Prossima stagione? Con Cioffi si è cambiato modo di giocare e questo può avvantaggiarmi. C’è tanta ricerca della profondità. Non pressiamo alti come l’anno scorso e quindi ho più spazio. Quello che chiedeva Juric, era venire incontro. Una modalità di stare in campo, che conoscevo poco. Ho lavorato anche con Tudor su quest’aspetto".