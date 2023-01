Darko Lazovic, centrocampista del Verona, ha parlato a Dazn dopo la vittoria col Lecce:



"L'abbraccio con Ilic? Era importante, ho fatto gol su suo assist e mi è venuto naturale ringraziarlo. Non so cosa succederà. Oggi abbiamo sofferto, Montipò ha fatto delle belle parate. Siamo contenti perché ne abbiamo vinte due di fila in casa. Usciti dal momento buio? Ci siamo infilati da soli, ora dobbiamo pensare partita dopo partita. Ci alleniamo al massimo e ascoltiamo quello che ci dicono Zaffaroni e Bocchetti".