Danko Lazovic, esterno dell'Hellas Verona, è intervenuto a Sky Sport prima della partita con la Fiorentina: "Dobbiamo affrontare la gara come le ultime due, anche se abbiamo perso. Il risultato conta, ma abbiamo fatto bene nelle ultime partite. Dobbiamo affrontare una grande come la Fiorentina dando il meglio di noi. Vlahovic capocannoniere? Lo conosco molto bene, è un grande giocatore e lo sta dimostrando quest'anno, ma spero che oggi non segni: è in forma, speriamo di non sbagliare".