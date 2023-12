Nel pre partita di Fiorentina-Verona, Darko Lazovic, giocatore degli ospiti, ha parlato così: "Primo gol in A con la Fiorentina? Mi ricordo bene, era il mio secondo anno in A, ora sono al quinto. Mi sento uno dei leader, ma non parlo tanto. cerco sempre di dare il massimo e di trasmettere il giusto atteggiamento ai compagni"