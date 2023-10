: risponde presente sul diagonale di Seck in avvio, poi salva il risultato sull'incursione di Lazaro in chiusura di primo tempo. Coraggioso in uscita nel finale: il cartellino giallo dopo pochi minuti è pesante, ma non gli impedisce di affrontare a viso aperto Radonjic e di uscirne sempre senza danni. Perfetto anche quando il serbo lascia il campo, mura tutto il possibile.: senza Hien la difesa di Baroni fa perno su di lui, lui risponde con una partitona su Zapata, annullato in ogni duello. Sostituito all'intervallo. (dal 46': Benino su Zapata, qualche volta gli scappa ma il reparto, lui compreso, rimedia sempre. Rischia di fare una frittata quando rinvia male e per poco non fa segnare Schuurs): qualche problema in avvio con Seck, se la cava come può, poi a inizio ripresa è bravissimo a chiudere il diretto avversario in velocità. Ammonito, viene tolto prima dell'ora di gioco. (dal 58': Terracciano ormai gli ha preso il posto ma il suo ingresso non lascia a desiderare): si annulla con Lazaro, finché l'ex Inter non lo circumnaviga e si costruisce l'occasione migliore del primo tempo. Per sua fortuna, ci mette una pezza Montipò.: ordinato nell'arretrare il proprio raggio d'azione rispetto alle prime uscite stagionali. Copre bene sui tentativi interni di Lazaro, sacrifica un po' l'apporto in fase offensiva. E' ovunque, la sua partita è ampiamente sufficiente anche se sofferente: suo il primo tentativo gialloblù dopo cinque minuti, uno dei pochissimi di tutto il Verona nell'arco della partita. (dall'84': prova a impensierire Soppy nel duello sull'esterno. Perde ai punti il duello con il diretto avversario, è lontano dai fasti di inizio anno ma riesce a creare un'occasione importante a pochi minuti dalla fine.: si vede poco sulla trequarti, meglio nella ripresa quando arretra il raggio d'azione in seguito all'ingresso di Saponara.: come sempre è il più attivo, ma sembra aver perso il tocco realizzativo che lo aveva accompagnato nelle prime partite di campionato. Farfallino, per usare un termine allegriano. (dal 76': ci prova con la tecnica e da lontano, regge la difesa del Toro): forse un po' di emozione al debutto, di sicuro la pur tartassata dagli infortuni difesa del Torino non è il reparto più facile da affrontare. Esce all'ora di gioco senza aver combinato granché. (dal 60': un po' meglio del giovanissimo collega, bellissima la rovesciata con cui tenta di cambiare le sorti della partita ma che indirizza centrale)All.: fa quel che può per l'attacco dando fiducia a Cruz, Ngonge e alla loro sfrontatezza, poi pensa a strappare il punto e riesce nell'intento con l'esperienza dei sostituti