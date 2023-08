Empoli-Verona 1-1



Montipò 6,5: due ottimi interventi nel primo tempo, prima su Marin, praticamente un miracolo, e poi su Caputo.



Coppola 6: inizia un po’ insicuro, ma trova sicurezza e concentrazione con il passare dei minuti



Magnani 6: il più continuo del pacchetto arretrato, soffre solo la velocità di Baldanzi.



Dawidowicz 6: con i piedi non è sempre preciso, domina sulle palle alte.



Terracciano 5,5: qualche disimpegno sbagliato, non attacca mai il fondo.



Duda 6: qualche buona palla giocata in verticale, ma è poco aiutato.



(Dal 44’ st Amione sv).



Hongla 6: chiude tutti gli spazi e recupera alcuni palloni importanti.



Doig 6,5: spinge con buona continuità e attacca il secondo palo con decisione.



(Dal 44’ st Cabal sv).



Mboula 5,5: si muove molto ma non è poco concreto.



(Dal 24’ st Djuric 6,5: il suo lavoro è determinante sopratutto negli ultimi minuti, perchè fa salire e respirare la squadra nel momento di maggior spinta dell’Empoli.



Folorunsho 5,5: fatica a trovare la giusta posizione in campo.



(Dal 24’ st Saponara 6: la sua qualità permette al Verona di gestire il pallone ne finale).



Ngonge 5,5: servito poco, non va mai alla conclusione.



(Dal 24’ st Bonazzoli 7: gli basta un pallone per essere decisivo. Sfiora la doppietta con una bella conclusione respinta da Caprile).





All. Baroni 7: Djuric, Saponara e Bonazzoli dalla panchina. Non era difficile sbagliare i cambi con questo arsenale a disposizione, ma il tecnico indovina il momento. E comunque la sua squadra non va mai in affanno.