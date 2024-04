Verona, le pagelle di CM: Bonazzoli migliore in campo. Fase difensiva da rivedere

Montipò 6: sul secondo gol ha fatto quel che poteva. Per il resto salva più di una volta i suoi.Centonze 5,5: lettura troppo lenta sul gol del pareggio, nella ripresa sfiora il gol.Dawidowicz 5: molte le disattenzioni in fase difensiva. Troppo compassato e distratto anche nelle occasioni da gol.Coppola 6,5: il migliore del suo reparto. Cerca di mettere più di una pezza agli spazi dati agli avversari.Cabal 6: prova a tenere alta la linea difensiva, cercando anche di far ripartire l'azione.Duda 5: nei primi minuti di gioco fa buone cose, poi si perde dietro le linee del centrocampo avversario.

(dal 1' s.t. Silva 5: si vede davvero poco. Fatica a trova la posizione giusta in campo)Serdar 6: gara da alti e bassi. Nel secondo tempo sicuramente più stanco. Buona la sua fase difensiva.(dal 37' s.t. Folorunsho: s.v.)Lazovic 5: troppo poco il suo contributo in fase offensiva. Prevedibile e poco efficace.(dal 17' s.t. Swiderski 6,5: da molta più pericolosità alla fase offensiva. Entra e subito mette in difficoltà la difesa avversaria grazie alle sue incursioni)Suslov 5,5: entra in una posizione poco congeniale per lui. Meglio in mezzo al campo, dove riesce ad essere più incisivo.

(dal 17' s.t. Mitrovic 6,5: buon impatto sulla gara. Si mette a servizio dei suoi, facendo girare bene il pallone.)Noslin 6: buona la sua caparbietà nel cercare sempre la giocata, anche a costo di sbagliare. Serve forse più incisività e cattiveria agonistica.Bonazzoli 7: sicuramente il migliore dei suoi, oltre che al gol segnato. Esce stremato.(dal 27' s.t. Hentry 5: non entra con efficacia in partita.)All: Baron 5,5: formazione iniziale da rivedere in qualche elemento. Gestione della gara sul vantaggio assolutamente da rivedere