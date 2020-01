Bologna-Verona 1-1



Silvestri 6: il Bologna parte forte senza impegnarlo mai seriamente. In occasione del gol è un compagno a metterlo in difficoltà.



Rrhamani 5.5: importante uomo di mercato non sembra accusare la luce dei riflettori. Sugli esterni il Bologna spinge molto e dalla sua parte Sansone si diverte poco.



Kumbulla 6: a causa di un infortunio all'occhio, la sua partita finisce ben presto.



(dal 26' p.t. Dawidowicz 6: gioca quasi tutta la partita e con attenzione riesce a limitare bene le discese di Orsolini.)



Gunter 6.5: duello fisico continuo e molto stancante con l'armadio Santander che riesce a tenere sempre sotto controllo.



Faraoni 6: buona prestazione in aiuto alla difesa, in fase avanzata meno propositivo del solito.



Amrabat 6: solito motorino di centrocampo prezioso in entrambe le fasi, ottimo elastico tra tutti i reparti.



Veloso 5.5: partita opaca davanti alla difesa priva di particolari acuti, ordinato in fase di costruzione dove gli spazi sono spesso lasciarti liberi.



(dal 17' s.t. Borini 7: esordio con gli scaligeri per lui con contestuale espulsione di Bani, ci mette poco per rendersi davvero pericoloso e segnare).



Lazovic 6.5: fino alla parità numerica non incide ma poi comincia a spingere con costanza fornendo l'assist per Borini.



Zaccagni 6: molto attivo davanti, svaria molto per tutta la zona d'attacco fornendo appoggio a tutti e pochi riferimenti agli avversari.



Pessina 5.5: sulla sua testa un'importante opportunità per i suoi ma poco altro, fa molto movimento ma senza quasi mai partecipare attivamente alla manovra.



Di Carmine 5: si fa di nebbia davanti, la palla non la tocca praticamente mai.



(dal 45' s.t. Pazzini: s.v.)





All. Juric 6: dopo un girone intero il Verona visto contro il Bologna è totalmente un'altra squadra, fisicamente straripante e molto ordinata.