Verona-Torino 0-1



Montipò 6: gol subito sul quale può poco. Alcune buone parate soprattutto nel primo tempo.



Ceccherini 5,5: passo indietro rispetto all'ultima gara. Poco concentrato e meno efficace nelle chiusure.

(dal 27' s.t. Hongla 6: entra in un momento concitato e fa il suo.)



Guenter 5: si prende un cartellino giallo e fa davvero poco altro. Scoordinato e poco aggressivo nelle chiusure.

(dal 1' s.t. Sutalo 6: qualcosa in più rispetto al compagno. Poteva essere più preciso in fase di ripartenza.)



Casale 6: tenta di far girare veloce il pallone, facendosi vedere in fase offensiva, senza però molta convinzione.



Depaoli 5,5: corre per tutto il campo, ma la marcatura degli avversari su di lui non gli permettono di esprimersi.

(dal 28' s.t. Cancellieri 6: mette un poco più di spirito. Anche con giocate molto semplici.)



Tameze 6,5: solita partita a tutto campo. Meno precisione in attacco, dove sceglie spesso la soluzione peggiore.

(dal 43' Dawidovic: s.v.)



Ilic 6: spara qualche tiro verso la porta ma anche per lui poca convizione.



Lazovic 5,5: parte bene, facendosi servire e puntando l'area. Secondo tempo stanco e meno intraprendente.

(dal 27' s.t. Frabotta 6: attento ad entrambe le fasi di gioco.)



Lasagna 5,5: spreca troppo soprattutto nei contropiedi per errori tecnici.



Caprari 6: non riesce a trovare la porta, ma combatte spesso e cerca di creare tante occasioni.



Simeone 5,5: qualche azione degna di nota nel primo tempo, poi davvero poco ispirato.





All. Tudor 6: i cambi hanno vivacizzato la squadra, ma oggi mancava il solito mordente.