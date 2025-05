Getty Images

Montipò 6: non particolarmente preso in causa, amministra bene la gara. Incolpevole nel gol subito.Ghilardi 6: più attivo nel primo tempo, mentre nella ripresa soffre un po' la stanchezza.Coppola 6,5: prestazione che sembra compromessa da un errore fatale che apre al gol degli avversari. Nei minuti di recupero si fa però perdonare con un gol fondamentale.Valentini 6,5: nonostante qualche sbavatura è comunque ben efficace quando gli attaccanti avversari si fanno sotto.(dal 36' s.t. Dniuliuc: s.v.)Tchatchoua 6,5: corre e lotta su molti palloni. Nella ripresa, complice anche la stanchezza, è meno preciso.

Duda 5,5: corre molto ma non sempre preciso nei passaggi. Piuttosto frettoloso nelle scelte.Niasse 6:,5 una prestazione sufficiente la sua. Fa buon lavoro di reparto, cercando ti tenere alta la linea del pallone e puntando anche l'area di rigore.(dal 28' s.t. Bernede: s.v.)Frese 6: nella metà campo avversaria gli manca il guizzo giusto per creare maggior pericolosità.Suslov 6,5: assist per il gol del pareggio e un paio di giocate importanti in fase offensiva.(dal 1' s.t. Serdar 6: si dedica particolarmente alla fase difensiva.)Tengstedt 6: preziosi i suoi ripiegamenti difensivi. In fase di ripartenza pecca di poco ritmo.

(dal 17' s.t. Mosquera 5,5: il suo ingresso in campo è abbastanza sottotono.)Sarr 6: cerca di infilarsi negli spazi avversari, anche se soffre la fisicità della difesa avversaria.(dal 28' s.t. Livramento: s.v.)All. Zanetti 6: Verona che soffre ma che sa anche pungere al momento giusto. Nel secondo tempo i cambi mantengono saldo il risultato.