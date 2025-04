Verona, le pagelle di CM: difesa in palla. Bene Lambourde dalla panchina

Getty Images

Montipò 5,5: sul gol subito può davvero poco, complice due lisci dei compagni. Sul secondo gol poteva fare forse qualcosa di più.Ghilardi 4,5: in occasione del gol si fa sorprendere dal liscio del compagno, commettendone uno a sua volta. Nel finale si fa espellere per una brutta entrata.Coppola 4,5: liscio incredibile che lascia tutto solo l'attaccante avversario in area piccola. Errore che costa molto.Valentini 5,5: alterna buone giocate ad errori tecnici elementari. Partita leggermente insufficiente.(dal 25' s.t. Kastanos 6: entra bene in campo. Reattivo sui palloni e propositivo in fase offensiva.)

Tchatchoua 6: con la sua fisicità prova a costruirsi spazi sulla fascia.Serdar 6: buono l'impegno, soprattutto nel primo tempo.(dal 30' s.t. Livramento: s.v.)Duda 5,5: a cerca di attivarsi soprattutto in contropiede. Le sue giocate sono spesso a cerca una sponda davanti che però non arriva.Bradaric 5: non particolarmente in forma. Nel primo tempo alterna giocate elementari, ad errori tecnici sicuramente evitabili. Nella ripresa sparisce.(dal 12' s.t. Lazovic 6: i suoi spunti offrono maggior pericolosità alla manovra offensiva.)Suslov 6: costretto ad uscire per infortunio a metà del primo tempo, sino a quel momento non aveva giocato male.

(dal 28' s.t. Bernede 6: ci mette grinta e tecnica, anche se poteva forse rischiare di più la giocata.)Sarr 6,5: in fase offensiva è uno dei pochi a cercare la porta. Non seguito a dovere dai compagni.Mosquera 4,5: troppo sulle gambe stasera. Non riesce ad imporsi sugli avversari e crea davvero poco.(dal 24' s.t. Lambourde 6,5: molto più propositivo del compagno di squadra. Ci prova anche da fuori quando gli spazi sono chiusi.)All. Zanetti 5,5: Verona un poco sulle gambe, soprattutto nella sua formazione iniziale. I cambi del secondo tempo smuovono un poco la manovra offensiva, senza però trovare il gol.