Verona-Lecce 2-2



Montipò 6: qualche insicurezza nel secondo gol subito. Per il resto, amministra la gara senza troppe chiamate.



Terracciano 7: una buona gara giocata ad alti ritmi. Pregevoli le sue sovrapposizioni in fase di ripartenza.



Hien 5,5: in difesa è quello che ha sofferto di più. Nel primo tempo tanti errori di posizionamento e di tempistica.



Amione 6,5: partita di grande sacrificio e di buona attenzione difensiva.

(dal 46' s.t. Coppola: s.v.)



Tchatchoua 6: primo tempo quasi da dimenticare, mentre nella ripresa riesce a trova maggiori spazi di manovra.



Folorunsho 6: anche per lui tanta determinazione nella seconda parte della gara. Si trova meglio nella gestione della palla e nelle verticalizzazioni partendo dal basso.



Duda 6,5: si propone con continuità, cercando il fraseggio con i compagni.



Suslov 5: non riesce ad indicidere come dovrebbe, ingabbiato nella morsa avversaria.

(dal 30' s.t. Bonazzoli 6: entra in partita nelle fasi più concitate, provando a dare il massimo.)



Mboula 5,5: serviva sicuramente maggior precisione in area di rigore avversaria.

(16' s.t. Lazovic 6: non si vede molto sotto porta, ma crea molta apprensione agli avversari.)



Ngonge 7: gol molto bello e grande gara a livello tecnico, con giocate degne della sua fama.



Djuric 7,5: gol e assist in una partita tra le migliori giocate fin qui.





All. Baroni 6: nella ripresa aggiusta la squadra, proponendo un gioco maggiormente offensivo.