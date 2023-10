Frosinone-Verona 2-1



Montipò 6: incolpevole nei gol di Reinier e Soulé, puntuale nelle uscite.



Magnani 6: da braccetto destro coordina la prima costruzione dei suoi, contenendo bene le spinte ciociare sulla propria zona di competenza.



Coppola 5: non è la sua giornata migliore, al 15’ del secondo tempo viene sostituito da Baroni.



(dal 15’ s.t. Faraoni 5,5: non impatta bene sull’incontro).



Amione 5,5: marcatura fissa su Soulé, nel solco di un calcio fondato sui duelli. Tentare l’anticipo sull’argentino è compito arduo e il campo lo conferma.



Terracciano 5,5: propositivo sulla corsia di destra, si divora il pari in avvio di ripresa non sfruttando un assist al bacio di Lazovic.



Folorunsho 6,5: quantità e qualità, corre per quattro mancando di un nulla il gol a fine primo tempo. Si conferma uno dei migliori di questo Hellas.



Duda 6: serve un potenziale assist al bacio per Folorunsho su corner, per il resto si concentra principalmente sulla fase di non possesso.



(dal 15’ s.t. Serdar 5: ingesso non positivo il suo).



Lazovic 5: punta pochissime volte Oyono, quando lo fa procura pericoli alla retroguardia avversaria.



(dal 38’ s.t. Tchatchoua 6,5: serve a Djuric l’assist per il gol dell’1-2):



Ngonge 6: si batte sul fronte offensivo, cerca di creare i presupposti per la superiorità numerica senza però incidere.



(dal 32’ s.t. Bonazzoli 5,5: non porta pericolosità negli ultimi metri).



Saponara 5,5: non riesce a dare qualità lì tra le linee, complice anche la grande intensità messa in campo dai rivali frusinati.



(dal 15’ s.t. Djuric 6,5: gli arrivano pochi palloni giocabili, trova il gol della bandiera in pieno recupero).



Suslov 5: poco mobile, l’impegno non basta.



All. Baroni 5,5: il Verona evidenzia ancora una volta tutti i suoi problemi, legati in particolare alla fase offensiva. Mai pericoloso dalle parti di Turati, si accende solo nel finale grazie ai cambi. Il forcing degli ultimi minuti non basta ad evitare la sconfitta per mano comunque di un ottimo Frosinone.