Verona, le pagelle di CM: Duda migliore in campo. Mosquera spreca troppo.

Getty Images

Montipò 6,5: sulle due vere conclusioni in porta fatte dal Parma risponde presente e salva il risultato.Ghilardi 6,5: partita di forza e di sostanza. Chiude bene gli spazi in difesa e far ripartire bene l'azione.Coppola 6,5: a parte alcune sbavature nel finale, è comunque efficace e vince quasi sempre i duelli aerei.Valentini 6: alcune incertezze ma nel complesso partita sufficiente.Tchatchoua 5: non una partita brillante per lui. Complice anche la posizione, sbaglia molte giocate a livello tecnico vanificando l'azione.Dawidowicz 6: una partita in linea con la prestazione generale della squadra. Ordinato in fase difensiva, mentre in ripartenza serviva più concretezza e precisione nelle giocate.

(Serdar 6: impatto sulla gara sufficiente. Cerca di rendersi pericoloso incuneandosi tra gli spazi lasciati dalla retroguardia avversaria.)Duda 7: in una partita abbastanza carente di emozioni, è quello che prova di più a creare grattacapi agli avversari. Si carica il reparto sulle spalle e tenta la giocata tra le linee anche a costo di sbagliare.Bradaric 6: fa a sportellate con gli avversari, tra cui Bonny e Man. Serve più cattiveria agonistica negli ultimi metri.(dal 38' s.t. Oyegoke: s.v.)Bernede 6,5: il suo impatto sulla gara è positivo. Trova subito la posizione in campo e gioca bene con i compagni.

(dal 13' s.t. Kastanos 6: ci si aspettava qualcosa di più. Fa il minimo sindacale.)Sar 6: meglio il primo tempo nel complesso. Nella ripresa appare più stanco e meno dentro la gara.(dal 34' s.t. Livramento: s.v.)Mosquera 5,5: ha tra i piedi almeno un paio di ghiotte occasioni che spreca malamente.(dal 14' s.t. Tengstedt 6,5: trova maggiori spazi negli ultimi minuti. Nel complesso buon impatto.)All. Zanetti 6: Verona che soffre un poco la stanchezza generale. Azioni veramente pericolose, praticamente nessuna. I cambi però sono funzionali a portare a casa il pareggio.