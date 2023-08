Montipò 5,5: alcune disattenzioni che potevano costare molto caro. Non nella serata migliore.Magnani 6,5: tanta corsa e tanti recuperi in una gara giocata ad alta intensità.Hien 6: gara giocata con molta attenzione. Nella ripresa è un poco più stanco e si vede. Espulso dopo che Belotti gli era scappato da dietro. Peccato perché il cartellino ha rovinato una partita comunque positiva.Dawidowicz 6,5: lotta sempre su ogni pallone. Cerca come può di arginare la grande avanzata avversaria, anche rischiando qualcosa.Terracciano 6: meglio nel primo tempo, anche se nel complesso da un grande aiuto alla squadra.Hongla 7: uomo onnipresente, che sia attacco, che sia difesa. Tanta corsa e tanti recuperi.Duda 8,5: una delle migliori partite con la maglia dell'Hellas. Corsa, dinamismo, agonismo su tutti i palloni, assist e gol. Non si poteva chiedere di più. Esce stremato.(dal 27' s.t. Baroni 6: un impatto nel complesso sufficiente in un momento di massima spinta degli avversari.)Doig 6,5: qualche errore nella ripresa ma comprensibile data la grand mole di gioco creata. Belle le sue verticalizzazioni in avanti con palle a rompere la difesa romanista.Folorunsho 7: partita più che positiva. Tanta corsa e voglia di farsi vedere. Sembra già essere entrato negli schemi della sua nuova squadra.(dal 44' s.t. Saponara: s.v.)Ngonge 7,5: gol del due a zero che sigla la vittoria finale, dopo una cavalcata con dribbling finale al bacio.(dal 18' s.t. Serdar 6: fatica un pochino ad entrare in partita e a trovare gli spazi giusti. Giocate semplici senza rischiare troppo, a servizio della squadra in ripiegamento.)Djuric 5,5: ci si aspettava qualcosa di più. Gioca tanti palloni sporchi ma si vede molto poco.(dal 44' s.t. Mboula: s.v.)Allenatore: Marco Baroni 7: sono due su due per il nuovo allenatore gialloblù. Squadra che gira già abbastanza bene e che soprattutto sa soffrire.