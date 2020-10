Parma-Verona 1-0



Silvestri 6: non può nulla sul gol di Kurtic, per il resto pochi interventi tra i pali



Cetin 6: Gervinho non lo impensierisce più di tanto nei duelli in velocità



(Dal 41’ s.t. Tupta sv)



Gunter 6: Kurtic gli sbuca alle spalle nel momento del gol anche se tutta la difesa era immobile; il suo colpo di testa sfiora il gol del pari



Lovato 5,5: Karamoh nel primo tempo lo salta più di una volta; lascia il campo per infortunio



(Dal 45’ p.t. Lazovic 6: entra al posto di Lovato e non corre grossi rischi in fase difensiva)



Faraoni 6: il salvataggio sulla linea di Pezzella gli nega il gol, poi prova a spingere sulla destra



Ilic 6: vince diversi duelli con Hernani e prova ad impostare il gioco



Tameze 6: buoni spunti ma anche un errore a fine primo tempo che poteva costare caro



Dimarco 6: si lascia scappare Karamoh nel vantaggio del Parma, prova a rifarsi con affondi sulla fascia e buoni cross



Barak 5,5: ci prova con le conclusioni da fuori area ma non incide



(Dal 13’ s.t. Salcedo 5,5: ha sui piedi il gol del pareggio ma sbaglia)



Zaccagni 6: uno dei più attivi davanti, molto generoso, non arriva mai alla conclusione



(Dal 13’ s.t. Colley 6,5: buoni spunti offensivi, serve una gran palla a Favilli)



Favilli 5,5: tiene il peso dell’attacco del Verona e prova a colpire a rete ma si mangia un gol già fatto nella ripresa





All. Juric 5,5: la sua squadra va subito sotto e non riesce a raddrizzare la partita, le prova tutte nella ripresa