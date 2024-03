Verona, le pagelle di CM: Folorunsho lascia la firma, Montipò chiude la porta

Stefano Gennari

Lecce-Verona 0-1



Montipò 7: tanti interventi importanti, ha la meglio sui palloni vaganti a causa del vento e soprattutto sul colpo di testa di Krstovic



Tchatchoua 5,5: deve usare le cattive con Banda e va in difficoltà che gli costa il giallo che costringe Baroni a richiamarlo in panchina



(13' s.t. Centonze 6: riesce a contenere gli avversari dalle sue parti)



Magnani 6,5: allontanta i palloni che spiovono nella sua zona, non sarà elegante ma efficace



Coppola 6,5: dopo un iniziale colpo a vuoto, risponde sempre presente con anticipi e contrasti vinti



Cabal 6: partita attenta e ordinata



Duda 6,5: presente sia in impostazione che di supporto alla difesa



Serdar 6: partita ordinata che dà equilibrio al centrocampo



(30' s.t. Dani Silva 5,5: cerca di fare quanto fatto dal suo compagno ma ricorre al cartellino giallo)



Suslov 6,5: tanta corsa e giocate di qualità, suo l'assist per il gol



(41' s.t. Henry sv)



Folorunsho 7: si fa trovare negli spazi tra centrocampo e attacco con corsa e qualità, movimenti da cui nasce il gol decisivo



Lazovic 6: lavoro tattico sulla fascia senza sbavature



(30' s.t. Mitrovic sv)



Noslin 5,5: si batte con i centrali avversari, fa quel che può senza incidere



(13' s.t. Swiderski 5,5: non riesce a fare meglio del suo compagno)





All. Baroni 7: la rivincita dell'ex con una partita ben preparata che ha in Folorunsho la massima espressione piazzandolo tra le linee dove il Lecce se lo dimentica e da cui nasce il gol. Seconda vittoria consecutiva con pragmatismo e senza subire grandi occasioni respingendo il forcing dei giallorossi