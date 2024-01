Verona, le pagelle di CM: Folorunsho non molla. Djuric rigore alle stelle



Roma-Verona 2-1



Montipò 6: Due interventi per evitare che la partita finisca molto tempo prima. Sul gol di Pellegrini forse poteva fare di più.



Tchatchoua 6: Soffre El Shaarawy, nella ripresa riprende in mano la fascia con maggiore convizione



Magnani 5,5: Stordito, ma non sta nemmeno bene. E’ uno dei pochi baluardi rimasti a Verona, ma con Lukaku ed El Shaarawy ha vita dura.



Dawidowicz 6: All’andata aveva usato denti e unghie per fermare la Roma. Oggi si arrende al primo assalto per poi riprendersi nella ripresa. Meglio quando prova ad impostare.



Cabal 6: Non commette errori madornali, ma resta inchiodato dietro a provare a tappare le falle.



Folorunsho 7: Ci tiene, segna un gol annullato per spinta su Karsdorp e va a litigare con mezza Roma. Poi tira fuori una conclusione a effetto che beffa Rui Patricio e fa sperare il Verona



Serdar 6,5: Ci prova. A saltare uomini, a creare superiorità. A far risalire una Hellas in difficoltà



Mboula 5: Cerca di pungere, ma sono tentativi a vuoti. Non sposta nulla. (1’st Bonazzoli 6,5: decisamente un altro impatto)



Suslov 6: Ha qualità tecniche evidenti e le mostra meglio col passare dei minuti.



Saponara 5,5: Alienato da un gioco con tante assenze e poca brillantezza in fase offensiva. Fa il blocco su Bove per il gol della bandiera. (77’ Cruz)



Djuric 4,5: Llorente e Huijsen si dividono il compito di tamponare la sua potenza fisica. Palloni buoni? Molto pochi. Poi arriva quello dal dischetto e lo spara in curva. (77’ Henry : l’uomo delle sorprese)



Baroni 6: In mezzo a mille difficoltà mette in difficoltà un’altra big. Il primo tempo è da cancellare ma i cambi nella ripresa modificano la partita in senso positivo