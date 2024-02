Verona, le pagelle di CM: Folorunsho super gol. Nota stonata Tchatchoua

Hellas Verona-Juventus 2-2



Montipò 7: nel primo tempo amministra bene la gara. Nel secondo deve impegnarsi soprattutto nel finale.



Tchatchoua 5: tanti errori per lui in una partita non semplice. Molti duelli fisici persi.

(dal 41' s.t. Coppola: s.v.)



Magnani 6,5: mette più di una pezza sulle sviste dei compagni. Concentrato fino alla fine.



Dawidowicz 6,5: gara di sostanza e carattere. Fa a sportellate con mezzo attacco della Juventus uscendone quasi sempre vincitore.



Cabal 6: nel secondo tempo qualcosa di più. giocate elementari ma comunque efficienti.



Duda 7: fa su e giù per il campo. Si mette a disposizione dei suoi e gioca bene di sponda.



Folorunsho 8: un gol da cineteca per lui che sblocca la partita. Per il resto mai giocate banali, sempre pericoloso per gli avversari.

(dal 29' s.t. Belahyane 6: entra in un momento concitato della gara. Fa il suo.)



Dani Silva 6: buon approccio alla gara. Soffre un poco la fisicità degli avversari ma si ricava il suo spazio di gioco.

(dal 41' s.t. Henry: s.v.)



Suslov 7: tanta corsa e sovrapposizioni in avanti a spaccare la difesa bianconera.



Lazovic 7: parte abbastanza compassato, poi però prende coraggio e tenta l'uno contro uno senza paura. Manca qualcosa solo nell'ultima giocata.

(dal 29' s.t. Vinagre 6: entra anche lui in una fase non semplice. Si mette a disposizione della squadra.)



Noslin 7,5: secondo gol e partita di sostanza.

(dal 20' s.t. Swiderski 6,5: tiene bene il campo, pulendo anche dei palloni pericolosi.)





All.: Baroni 7: Verona ben messo in campo che ci mette tutto il suo carattere andando per due volte in vantaggio.