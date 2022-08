scivola nel recupero del primo tempo e rischia una frittata con Tameze che però non ha conseguenze. Sul gol di Arnautovic non può molto.buona prova del difensore gialloblù che non molla Orsolini, peccato solo per il giallo.troppe disattenzioni e troppe lacune, la sua è una partita sicuramente da rivedere.senza infamia e senza lode, fa il suo in maniera elementare senza strafare.gara altalenante iniziata in sordina, viene fermato da un infortunio che lo costringe ad uscire.(7’ stmantiene bene la posizione in campo).è chiamato a fare di più a supporto della squadra, spesso inciampa in errori banali.i suoi cross sono spesso pericolosi, vedi quello per la traversa colpita da Henry. Sa quello che deve fare e non demorde.(dal 36’ st).inizia sottotono ma poi è a un passo dal segnare nel finale del primo tempo, reagisce nettamente nella seconda frazione di gioco.si sveglia dal torpore fornendo l’assist per il gol di Henry, fino a quel momento gara spenta ma poi si accende.poco incisivo davanti, ha la possibilità di spingere ma si limita al compitino.la traversa clamorosa colpita al primo minuto grida ancora vendetta, tanto che poi arriva il gol del pareggio.(dal 44’).se per il Bologna il pareggio è un risultato dall’amaro in bocca, lo stesso non è per il Verona che porta a casa un punto guadagnato ma sofferto.