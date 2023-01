la sua uscita a vuoto al 96’ fa correre un grande brivido a compagni e tifosi del Verona. Non può invece nulla sulla conclusione vincente di Miranchuk.: buona la prestazione da parte del centrale polacco che spende bene anche un cartellino giallo per fare Linetty nel recupero lanciato in contropiede.: il centrale svedese prova a far valere il suo fisico su Vlasic. Promosso nella posizione di centrale di difesa.: a inizio secondo tempo sfiora di testa la rete del possibile 2-0. E’ autore di una buona prestazione anche a livello difensivo dove riesce a contenere bene Radonjic.: sulla propria fascia di competenza riesce a contenere Vojvoda e quando ne ha l’opportunità va anche sul fondo al cross alla conclusione. Prestazione sufficiente da parte del terzini.(Dal 41’ s.t.: prestazione di quantità da parte del numero 61 del Verona, autore di molti duelli in mezzo al campo che spesso riesce anche a vincere. La sua presenza in mediana è davvero fondamentale.Juric lo vorrebbe volentieri al Torino, oggi contro la squadra granata fa intravedere le sue qualità. Dà tutto quello che ha in campo e alla fine è costretto ad arrendersi ai crampi.(Dal 27’ s.t.entra bene)sin dai primi minuti di gioco appare in difficoltà nel duello contro Lazaro che, in più di un’occasione, riesce a superarlo senza troppe difficoltà. Tanti errori anche dal punto di vista tecnico per lui.mette in campo tanta voglia di fare, corre e lotta sui vari palloni. Dai suoi piedi partono anche diversi cross interessanti per i propri compagni.(Dal 27’ s.t.non lascia il segno e perde anche malamente alcuni palloni): è lui a pennellare il perfetto angolo per il colpo di testa vincente di Djuric alla fine del primo tempo. In certe occasioni appare però troppo lezioso e nel secondo tempo si divora la rete del possibile 2-1 gialloblù.(Dal 36’ s.t.è troppo isolato in avanti e riceve pochi palloni dai propri compagni. Gliene basta però uno solo per far male: a fine primo tempo va valere tutti i suoi centimetri e di testa batte Milinkovic-Savic portando in vantaggio il suo Verona.l suo Verona risponde colpo su colpo al Torino e non si scompone neppure dopo aver incassato la rete del pareggio del Torino. Grazie all’1-1 viene interrotta la serie negativa di dieci sconfitte consecutive.