Montipò 6: sul gol subito può davvero poco. Qualche errore di lettura.Magnani 6: cerca di tener alta la concentrazione dei suoi. Buone le galoppate sulla fascia. Qualche imprecisione in difesa.Hien 6,5: migliore in campo per i suoi. Attento alle chiusure, soprattutto sulle palle veloci verticali molto pericolose.Dawidowicz 5,5: qualche errore di troppo in fase difensiva ne rovina la prestazione. In ritardo soprattutto su De Keteelare.Faraoni 6: parte abbastanza compassato, poi entra abbastanza nel vivo del gioco. Buone le sovrapposizioni offensive.(dal 13' s.t. Lazovic 6,5: ravviva sicuramente l'azione. Giocate in verticali veloci e buona tecnica anche sotto porta.)Hongla 6,5: sicuramente meglio nel secondo tempo, quando ha un poco più di spazio e può giocare più vicino all'area di rigore avversaria.(dal 36' s.t. Serdar: s.v.)Folorunsho 5: partita da dimenticare per lui. Ampiamente insufficiente, con errori che costano caro ai suoi.Terracciano 6: ci mette del suo per cercare il pareggio. Gli manca l'ultima giocata.Ngonge 5,5: non efficace come ci ha abituati. Spesso letto dagli avversari in anticipo, non riesce a sfondare.(dal 26' s.t. Henry 6: fa salire la squadra, giocando da sponda per i compagni.)Duda 6,5: buona corsa e buona proposizione in avanti. Doveva sfruttare meglio le occasioni.(dal 26' s.t. Saponara 6: visione di gioco sempre positiva. Crea verticalizzazioni utili per i compagni.)Bonazzoli 5,5: non del tutto incisivo sulla gara. Poteva fare sicuramente di più.(dal 13' s.t. Suslov 6: si mette subito a disposizione della squadra, in un momento concitato della gara. Buona l'intesa con i compagni.)All. Baroni 6: Verona che soffre ma prova comunque a recuperare la gara con grande carattere. Qualche scelta forse poteva essere fatta già dall'inizio.