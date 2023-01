Verona-Cremonese 2-0



Montipò 6: normale amministrazione, in una partita di poche preoccupazioni.



Dawidowicz 6,5: primo tempo di grande intensità, sia in fase difensiva che offensiva. Nella ripresa gioca molto compassato.



Hien 6,5: si fa sentire con il corpo e molto attento soprattutto nella ripresa sul forcing avversario.



Ceccherini 6: bene nel primo tempo, poi cala nella ripresa, anche se prestazione pienamente sufficiente.

(dal 30 's.t. Magnani 6,5: impatto sulla gara molto buono. Si mette a servizio della difesa in modo ordinato.)



Depaoli 7: si fa vedere con continuità, dando supporto all'azione e cercando spesso gli attaccanti.



Ilic 6,5: si mette al centro dell'azione cercando la giocata, anche se a volte con qualche imprecisione. Buon coraggio però.

(dal 22' s.t. Sulemana 6: partita di contenimento, buona concentrazione.)



Tameze 6,5: al centro del campo fa il suo gioco. Lotta su tutti i palloni e si fa sentire in tutti i contrasti. Qualche pallone perso in fase di impostazione.



Doig 7: azioni in verticali veloci e precise. Tecnicamente una gara più che sufficiente.



Lazovic 8: doppietta che incorona una gara di grande livello. Esce stremato.

(dal 38' s.t. Terracciano: s.v.)



Kallon 6,5: gioca soprattutto di sponda a servizio del compagno.

(dal 22' s.t. Verdi 6: impatto sulla gara pienamente sufficiente.)



Djuric 7: si mette al centro dell'attacco, lottando su tutti i palloni disponibili e giocando bene di sponda.

(Dal 30 's.t. Piccoli: s.v.)





All. Zaffaroni 6,5: squadra in netta crescita, che sta trovando continuità nel gioco, oltre che di risultato.