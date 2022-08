sul gol subito sicuramente poteva fare meglio, ma si riscatta su altre occasioni molto complicate.la sua età sicuramente ha inciso. Errori di distrazione tipici della giovane età, che a volte potevano costare caro. In difesa alti e bassi.meglio soprattutto nel primo tempo, quando riesce a tenere gli attaccanti avversari sia sul piano fisico che tattico. Qualche disattenzione nella ripresa, soprattutto di lettura.meglio del compagno di reparto, anche se pure lui si lascia a disattenzioni nella seconda parte della ripresa.(dal 20' s.t.entra bene, ma nel finale spreca le azioni offensive con errori tecnici che potevano essere evitati.): si impegna sempre, anche se la sua prestazione è altalenante.(dal 45' s.t.primo tempo sicuramente meglio che il secondo. Più al centro dell'azione e più propositivo. Nella ripresa si perde tra le maglie degli avversari, non riuscendo ad incidere come sa fare. Resta comunque positiva la sua prestazione.(dal 45' s.t.l'uomo che forse è più mancato oggi. Ci si aspettava maggior pericolosità dalle sue giocate, ma nulla. Poco in partita e tanti errori tecnici.(dal 7' s.t.impatto sulla gara positivo. Nonostante alcuni palloni sprecati in area avversari, comunque si rende pericoloso.)molto compassato e poco intraprendente. Le sue giocate sono leggibili e spesso viene anticipato dagli avversari. Qualche cross fatto bene, ma nulla più.il migliore in campo dei suoi. Nel primo tempo abbastanza addormentato, poi si sveglia e gioca come sa. Punta l'uomo, offre palloni molto importanti agli attaccanti e si rende pericoloso nelle incursioni in area.a parte qualche tiro dalla distanza, poco efficace in area di rigore.sicuramente non una delle sue migliori prestazioni, ma è l'unico che prova a fare qualcosa del reparto offensivo insieme a Lazovic.(dal 43' s.t.la squadra è un cantiere aperto e si vede. Prova ad inserire anche elementi giovani, con tutti i rischi del caso. Primo tempo molto compatto e gioco praticamente dominato, nel secondo tempo il calo è stato evidente. Forse i cambi potevano essere fatti prima.