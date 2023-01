Verona-Lecce 2-0



Montipò 6,5: partita controllata senza troppe emozioni dalle sue parti.



Dawidowicz 5,5: qualche imprecisione in fase difensiva e in difficoltà su Colombo.

(dal 28' p.t. Magnani 6,5: entra subito in partita con convinzione ed efficacia.)



Hien 6,5: sicuro nelle chiusure, tiene bene le incursioni degli avversari, soprattutto su Colombo.



Ceccherini 7: ordianto e propositivo. Accetta l'uno contro uno, anche rischiando il fallo.



Depaoli 7,5: gol che sblocca la gara e partita di grande livello.



Ilic 7: uomo assist, grazie alle giocate tecniche che lui sa fare. si trova benissimo soprattutto con Lazovic.

(dal 34' s.t. Sulemana 6: entra e contiene bene i ritmi.)



Tameze 7: tanta forza e costanza durante tutta la partita. Grande presenza su ogni pallone.

(dal 42' s.t. Terracciano: s.v.)



Doig 6,5: assist al bacio per il gol di Depaoli. Tocca molti palloni e dalle sue parti fa ammattire gli avversari



Lazovic 8: tanta gamba e tanta tencica. Gol meritatissimo in una gara praticamente perfetta.



Lasagna 6,5: prova a trovare la rete soprattutto nel primo tempo.

(dal 34' s.t. Kallon 6: entra per controllare la gara. Si piazza bene in fase difensiva, aiutando i compagni.)



Djuric 6,5: partita a servizio della squadra. Non trova il gol, ma offre palloni per i compagni molto importanti.

(dal 42' s.t. Henry 6,5: entra molto bene in partita, sfiorando anche il gol. Deve uscire per un infortunio al ginocchio che sembra davvero grave.)



All. Bocchetti 7: gara impostata molto bene e gestita al meglio anche con due gol di vantaggio.