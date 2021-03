Sassuolo-Verona 3-2







Silvestri 5,5: una bella parata nel primo tempo su un colpo di testa di Ferrari, poi su Berardi nella ripresa. Nei tre gol subiti non ha colpe.



Magnani 5,5: Caputo lo tira fuori di continuo, lui lo segue come un’ombra. Con l’ingresso di Dawidowicz passa al centro della difesa, più su Defrel.



(dal 21’ s.t. Bessa 6: aiuta il Verona a crescere nel palleggio, affiancando sulla sinistra Zaccagni)



Gunter 5,5: praticamente a uomo su Defrel, vive una giornata scomoda. Serve involontariamente l’assist a Djuricic respingendo male un cross basso.



(dal 9’ s.t. Dawidowicz 5,5: in difficoltà a gestire le ripartenze di Caputo)



Ceccherini 6: molto aggressivo su Berardi, fuori dall’area di rigore il fallo è quasi sempre sistematico.



Faraoni 6,5: sciupa una grande occasione intorno al quarto d’ora, pasticciando davanti a Consigli. Si rifà poco prima dell’intervallo offrendo l’assist a Lazovic. Unico ammonito nel primo tempo, Juric lo lascia negli spogliatoi.



(dal 1’ s.t. Dimarco 6,5: segna un gol splendido, al volo, ma poi non riesce a rinviare sulla linea il tiro decisivo di Traorè)



Tameze 5,5: forse copre male il limite dell’area in occasione del gol di Locatelli. In generale, non particolarmente brillante.



(dal 9’ s.t. Sturaro 6: cerca di aggiungere intensità al centrocampo del Verona e ci riesce)



Veloso 6: regia come al solito pulita. Arriva in leggero ritardo anche lui sul gol di Locatelli.



Lazovic 7,5: è sempre una minaccia quando gioca contro i neroverdi. Infatti segna anche stavolta, raccogliendo in area tutto solo un cross del quinto opposto. Nella ripresa, all’ingresso di Dimarco, viene spostato subito sulla fascia destra, da dove realizza pure un assist, quinto per quinto.



Barak 6,5: un bel colpo di testa deviato da Consigli sopra la traversa, è sempre suo il third pass che mette in moto Faraoni nell’azione del pareggio.



Zaccagni 5,5: sonnecchia per un tempo, si sveglia un po’ nella ripresa quando Bessa entra e lo supporta tecnicamente.



(38’ s.t. Salcedo sv)



Lasagna 6,5: un movimento dei suoi ad allungare la difesa avversaria permette al Verona di costruirsi il gol dell’uno a uno. Pericolosissimo nella ripresa sulle palle lunghe.





All. Juric 5,5: soffre un po’ nel primo tempo il suo Verona, nella ripresa fa meglio, anche perché il Sassuolo stranamente gli consegna l’iniziativa. Tre gol subiti tuttavia sono troppi, qualcosa è da sistemare.