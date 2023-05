Montipò 7: cerca di tenere i suoi vivi fino alla fine, superandosi su numerose occasioni. Solo una deviazione fatale gli costa la rete subita.Magnani 5: troppo spazio concesso in occasione della rete. Anche per quanto riguarda il resto della gara, marcature mai sicure.Hien 6,5: in difesa è quello che mostra più forza. Tiene un reparto da solo.Cabal 5: imprecisioni, troppe, che lo portano anche ad un'ammonizione evitabile.(dal 1' s.t. Ceccherini 6: cerca come può di far salire la squadra, anche se deve retrocedere appena gli avversari si fanno sotto con continuità.)Terracciano 6: una partita sufficiente, senza mai andare oltre. Giocate semplici, a volte imprecise.(dal 14' s.t. Faraoni 6: con la squadra tutta all'indietro, il suo compito era quello di tener palla.)Veloso 5: prestazione ampliamente negativa. Lento e prevedibile nelle giocate, non da supporto alla fase offensiva.(dal 14' s.t. Gaich 7: sigla il gol della momentanea gioia gialloblù.)Sulemana 5,5: buoni i primi minuti della ripresa, dopo un primo tempo sotto tono. Per il resto, molto insicuro e poca presenza in fase di ripartenza.Depaoli 6: cerca come può di divincolarsi e trovare spazi, ma la squadra, troppo schiacciata, non lo aiuta.Tameze 6: nel primo tempo è uno dei migliori dei suoi, ma nella ripresa a poco a poco cala il rendimento.(Abildgaard: s.v.)Ngonge 6: in attacco ci prova come può, senza però trovare mai la porta. Poca precisione e freddezza.(dal 37' s.t. Coppola: s.v.)Djuric 5: doveva tener alta la squadra, ma non ci riesce se non in rare occasioni. Sotto porta poca cosa.la squadra ha giocato una partita davvero sotto tono, ravvivata per 20' dal gol di Gaich. Poi troppo schiacciata all'indietro.