Bologna-Verona 2-0



Perilli 5,5: sul secondo gol forse poteva fare meglio.



Amione 6: prova a tenere alta la difesa, anche se non è un compito facile.



Coppola 5,5: si lascia superare spesso dai propri



Magnani 6,5: il migliore dei suoi. Combatte sempre nonostante il passivo, da esempio per i compagni.

(dal 35' s.t. Charlys: s.v.)



Tchatchoua 5,5: qualche buona azione nel primo quarto d'ora di gara, poi viene completamente annullato dal centrocampo avversario.



Hongla 6: cerca di tenere alta la linea dei suoi, provando a tenere il pallone e a impostare per i compagni centrocampisti.



Suslov 5,5: esce dopo una gara sotto le aspettative.

(dal 22's.t. Saponara 5: entra in un momento difficile, ma non cambia molto la situazione.)



Serdar 4,5: si lascia ad una espulsione ingenua. Per il resto tanti errori sia tecnici che di gioco.



Lazovic 6: ad inizio primo tempo si fa subito notare, poi però non trova la continuità.

(dal 35' s.t. Doig: s.v.)



Mboula 5,5: qualche gesto tecnico nel primo tempo ma niente di più.

(dal 44' s.t. Henry: s.v.)



Cruz 5,5: nel primo tempo colpisce un clamoroso palo che lo ferma dalla gioia del gol. Nel secondo tempo sparisce sin dai primi minuti.

(dal 22' s.t. Ngonge 5: a parte qualche cross in area di rigore, non si fa molto notare. Il fantasma di se stesso)





All: Baroni 5,5: Verona che ci prova per almeno 20', ma si arrende troppo presto. Nella ripresa i cambi possono fare davvero poco.