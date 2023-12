Verona-Cagliari 2-0



Montipò 6,5: solo qualche sbavatura sulle uscite alte, ma per il resto amministra bene la gara con sicurezza.



Tchatchoua 6,5: tanta corsa in questa gara. Fa la spola tra fase difensiva e offensiva, proponendosi ai compagni con continuità.



Hien 6,5: solidità e sicurezza in una gara giocata a buoni ritmi.



Dawidowicz 7: partita molto buona. Non soffre più di tanto l'attacco avversario e riesce a chiudere quasi tutti gli spazi..



Terracciano 5,5: non entra bene in partita. Troppo compassato, con vari errori di misura.

(dal 1' s.t. Doig 6,5: riesce a dare una mano in più ai compagni, proponendosi con continuità.)



Duda 6: qualche errore nella prima parte di gara. Nella ripresa si dimostra più sicuro.



Hongla 6,5: sicuramente meglio nella ripresa, con maggiori spazi e maggiori proposte di giocate. Bene il fraseggio a metà campo.



Suslov 7: una gara in crescendo. Manca l'ultimo guizzo sotto porta.



Saponara 5,5: deve ancora trovare le misure giuste con i compagni. Si impegna, ma non riesce ancora ad incidere come vorrebbe.

(24' s.t. Lazovic 6,5: buon impatto sulla gara, con verticalizzazioni veloci ed efficaci.)



Ngonge 7,5: gara ad alti livelli, come ci aveva abituati. Gol meritato.

(dal 32' s.t. Mboula: s.v.)



Henry 5,5: più compassato rispetto al solito. Poco incisivo.

(dal 1' s.t. Djuric 6: tiene alta la squadra e lavora molto di fisico.)



All. Baroni 7: partita preparata in modo molto buono. Lettura del secondo tempo quasi perfetta.