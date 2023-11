prova a tenere a galla il Verona parando il parabile e anche qualcosa di più.: Ekuban lo svernicia ogni volta che vuole palesandone tutti i limiti. Ben più semplice il compito su Puscas, a cui nega la gioia del gol con un recupero strepitoso.(dal 25' stcambia volto al Verona e alla partita, ribaltando il baricentro di una gara che fino al suo ingresso era stato tutto sbilanciato nella metà campo scaligera).dovrebbe comandare la difesa ma non riesce mai a trovare la giusta misura sugli attaccanti rossoblù.: il vantaggio rossoblù nasce da un suo errato disimpegno. Però riesce a tenere a bada Gudmundsson. E di questi tempi non è proprio una cosa da poco.ha l'ingeneroso compito di provare ad arginare uno straripante Haps. Poi cambia fascia e sale di ritmo. Ma è sfortunato quando il palo ne respinge il diagonale del possibile pareggio.tanta buona volontà ma poca assistenza da parte dei compagni che troppo spesso ne ignorano le intenzioni.(dal 40' stmorde e arpiona tutto ciò che passa dalle sue parti. Nella ripresa si ricicla anche come difensore centrale. Utile e duttile.le spinte sulla fascia dello scozzese trovano davanti a sé un Vallo di Adriano invalicabile rappresentato da Sabelli.(dal 18' stentra per l'ammonito Hiene e tempo due minuti si fa ammonire a sua volta. Oltretutto era in diffida e salterà la sfida con il Lecce. Doppio danno)prova fisica e di personalità per il giovane slovacco che tuttavia si spegne presto.(dal 18' st: per accorgersi della sua presenza bisogna ogni tanto dare un occhio al tabellino).con Bani in campo non tocca mai il pallone. Quando all'ex Chievo subentra De Winter le cose potrebbero cambiare e invece ad essere cambiato è proprio lui a cui Baroni risparmia la ripresa.(dal 1' stcon la sua vivacità mette subito in difficoltà la retroguardia rossoblù facendo ammonire Vasquez e guadagnandosi diversi calci piazzati. Zizzania).prova a fare a sportellate con Dragusin ma di fronte al rumeno non c'è trippa per gatti. Nel finale riesce finalmente ad allentare il guinzaglio ma trova comunque un Martinez strepitoso sulla sua strada a negargli il gol.Genova era per lui l'ultima spiaggia dove però non trova l'ancora di salvezza. Manda in campo una squadra piena di cerotti che tuttavia fa troppo poco per provare a evitare la sconfitta. Le occasioni nel finale sono il segno che forse non tutti nello spogliatoio hanno alzato bandiera bianca. Ma la classifica ora piange davvero.