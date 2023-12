: difficile che la Fiorentina si faccia vedere dalle sue parti. Risponde sempre presente, sul gol può pochissimo.ha un’incredibile facilità di corsa. Tiene bene Sottil e riparte veloce quando può, è uno di quelli che cala di meno nel secondo tempoprova a liberare in maniera maldestra servendo invece Beltran che si prende i tre punti. Decisivo, purtroppo, in negativogara attenta, svetta di testa e va spesso in anticipo sugli attaccanti viola. Esce prima del tempo.meno preciso di Magnani, fa il suopartita attenta, senza grossi spunti. Tiene botta senza patimentibravo e caparbio nel conquistarsi il rigore in avvio, nella prima frazione è probabilmente il miglior in campo: i difensori viola non lo vedono mai. Sparisce in maniera quasi inspiegabile nella seconda parte di match.: stesso copione dei compagni, super positivo nel primo tempo, totalmente in ombra nel secondo. Ma non sfigurasi divora clamorosamente l’occasione dello 0-1 sulla ribattuta del rigore di Djuric. Alla mezz’ora fallisce un altro rigore in movimento. Errori imperdonabili, questi 0 punti li ha sulla coscienza soprattutto luitende un po’ a nascondersi, ma fa un discreto lavoro in mediana e fra le linee. Cerca con insistenza la conclusione.: entra per far legna, ma la fiorentina cresce clamorosamente dal suo ingressogioca un’ottima prima frazione dove spesso riesce a creare superiorità numerica sull’out. Ma cala vistosamente nella ripresa.: calcia addosso a Terracciano a freddo dal dischetto. Poi cresce e combatte fra i centrali viola che fanno fatica a tenerlo. Ma quell’errore pesa tremendamente.più dinamico rispetto a Djuric, ma zero incisivitàripenserà a questa partita finche continuerà ad allenare. Il Verona gioca il miglior primo tempo della stagione in cui si costruisce 4-5 nitide occasioni da gol. La perde per un’ingenuità difensiva e per i clamorosi errori dei suoi attaccanti, ma giocando così tutte le domeniche il Verona si salva senza problemi.