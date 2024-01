Verona, le pagelle di CM: Ngonge sotto i riflettori non sbaglia. Duda ingenuo

Alessandro Righelli

Verona-Empoli 2-1



Montipò 6,5: amministra con sicurezza la partita. Qualche brivido nel finale ma tiene a galla i suoi con almeno due ottime parate.



Tchatchoua 6: si impegna sulla propria fascia, cercando anche la sovrapposizione in avanti.



Magnani 7: partita giocata sempre a grandi ritmi. Lotta e fa a sportellate con gli attaccanti avversari chiudendo quasi tutti gli spazi.



Coppola 6,5: legge bene le giocate di Gyasi e di Cambiaghi. Stanchezza nel finale.

(dal 35' s.t. Dawidowicz: s.v.),



Doig 6: nel primo tempo fa il suo, ma nella ripresa soffre più del previsto.



Duda 5: espulsione per doppio cartellino sicuramente evitabile. Gara abbastanza confusionaria, con tanti errori di misura.



Folorunsho 6,5: tiene con sicurezza le redini della propria zona di competenza. Qualche falcata in avanti che da ampiezza all'azione.



Suslov 7: gioca molto bene con i compagni. Si propone con continuità e si dedica anche alla copertura in fase di ripiegamento.

(dal 47' s.t. Amione: s.v.)



Serdar 6,5: partita in cui mette in mostra tutto il suo impegno. Alcuni errori di misura, che comunque non rovinano una buona gara.



Ngonge 7,5: sotto i riflettori del mercato, si accende e brilla di luce propria. Gol e giocate mai banali.

(dall 47' s.t. Mboula: s.v.)



Djuric 7: gol che apre la gara importantissimo. Si dedica alla squadra, facendola salire.

(dal 35' s.t. Henry 6: buona conduzione del pallone. Al servizio dei compagni.)



All. Baroni 6,5: Hellas che perde i pezzi ma che riesce comunque a vincere. Ben messo in campo, soffre solo nel finale.