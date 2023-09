Montipò 5,5: non può nulla sull’incornata di Pinamonti, poi sale in cattedra Berardi, che lo punisce due volte. Spiazzato dal dischetto.Magnani 5: la sera inizia male con la dormita su Pinamonti e continua peggio. In difficoltà da braccetto destro.Dawidowicz 5,5: anche lui non sembra a suo agio da braccetto. Berardi ha un altro passo, non può mai farlo girare.Coppola 5,5: attento e duro al punto giusto con Pinamonti, rimedia un cartellino stendendo Berardi nella prima frazione di gioco. Capisce troppo tardi il taglio dello stesso nella transizione del 2 a 1.Faraoni 6: mette un bel cross per la testa di Mboula, che non è Djuric, ma soprattutto controlla Laurienté senza concedere troppo.(85’ Terracciano sv)Hongla 6: dopo una mezzora neutra, esce per un pestone rifilato da Boloca.(35’ Serdar 5,5: quando il Verona acciuffa il pareggio, perde il pallone sanguinoso del 2 a 1…)Duda 5,5: la palla che spedisce in curva sul pallone ciccato in area da Henrique è un errore grave. Da così vicino, doveva almeno prendere la porta.(76’ Djuric sv)Doig 6: sfiora il palo con una rasoiata nei primi minuti e offre a Ngonge l’occasione di segnare di testa. Propositivo anche nella ripresa, fino a quando commette un errore: frana su Berardi e provoca rigore.(85’ Cabal sv)Ngonge 6,5: non sembra portato per il colpo di testa (clamoroso il gol mangiato nel primo tempo), è temibile invece nel guizzo e nel tiro improvviso uscito dal dribbling. Con un cross innocuo beffa Consigli.Folorunsho 6,5: pescato in fuorigioco dal Var, l’assist per Ngonge non vale ma è il classico brivido. Poi gran tiro dalla distanza. Da seguire.Mboula 5: tra lui e Ngonge, di testa, non si capisce chi è il più negato. Baroni lo lascia negli spogliatoi all’intervallo.(46’ Bonazzoli 5,5: si vede poco, un po’ meglio con Djuric nel finale)All. Baroni 5,5: troppe occasioni sprecate nel primo tempo, e questo non è certo colpa sua. Da rivedere invece la difesa, troppo statica con i tre centraloni.