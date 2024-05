Verona, le pagelle di CM: Noslin eroico. Squadra che va ai mille all'ora.

Montipò 6,5 : sul gol di Castrovilli poteva fare meglio, ma per il resto è sicuro anche sui palloni alti.Centonze 5: soffre molto Castrovilli e difatti nell'occasione del gol lo perde nettamente.Magnani 7: praticamente un muro per l'attacco viola. Difende in modo ordinato e non lascia passa Nzola.(dal 40' s.t. D. Silva: s.v.)Coppola 6,5: buona partita anche per lui. Rischia poco e gioca bene con i compagni.Vinagre 6: alcune imprecisioni in fase di ripartenza. Poteva essere più preciso.(dal 19' s.t. Tchatchoua 6,5: entra con grinta e voglia di portare a casa la partita.)

Duda 7,5: sempre preciso, mai in affanno, sa sempre cosa fare palla al piede.Serdar 7: grande spirito di sacrificio in entrambe le fasi.Noslin 8,5: una vera spina nel fianco per gli avversari. Si procura il rigore e segna il gol che potrebbe portare i suoi alla salvezza.Folorunsho 7: costantemente proiettato in attacco, riesce a insinuarsi bene nelle fila avversarie.(dal 40' s.t. Dawidowicz: s.v.)Lazovic 7,5: non sbaglia dal dischetto del rigore e per il resto della gara gioca ad altissimi livelli.(dal 29' s.t. Suslov 6,5: tiene alta la squadra e aiuta molto in difesa.)Bonazzoli 6: sotto porta gli manca quella concretezza necessaria per fare meglio.

(dal 1' s.t. Swiderski 6: un secondo tempo a servizio dei compagni.)All. Baroni 7,5: Verona che dimostra una forma fisica eccellente, nonostante siamo a fine campionato. Soffre ma nemmeno troppo. Porta a casa una partita che potrebbe svoltare l'intera stagione.