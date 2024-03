Verona, le pagelle di CM: Noslin super gol, ma non basta. Dawidowicz errore che costa caro

Alessandro Righelli

Verona-Milan 1-3



Montipò 6,5: si deve impegnare su più fronti per arginare le battute degli avversari. Fa i miracoli su Pulisic, anche se non può niente sul resto delle conclusioni.



Centonze 6: partita sufficiente, anche se rischia in qualche occasione più del dovuto.



Coppola 6,5: deve metterci più di una pezza sulle ripartenze veloci degli avversari. Buon senso della posizione.



Dawidowicz 5: uno svarione difensivo dettato dalla troppa sicurezza, apre il raddoppio avversario. Peccato perché prima di questo episodio non aveva fatto brutta figura.

(dal 12' s.t. Magnani)



Cabal 5: a parte alcune brevi folate, non si rende quasi mai utile alla causa. Poche giocate e spesso poco precise.

(dal 32' s.t. Vinagre 6: entra bene in partita, mettendosi a servizio della squadra.)



Duda 5,5: fa fatica a trovare spazi tra le maglie avversarie. Qualche giocata utile in fase di ripartenza veloce, ma poco altro.



Serdar 5,5: non particolarmente brillante. In fase offensiva gli manca sempre l'ultima lettura per i compagni.

(dal 1' s.t. D. Silva 6,5: decisamente più propositivo del compagno. Certo, alcune volte osa troppo, ma offre almeno più spunti in attacco.)



Suslov 6: partita a singhiozzo ma comunque positiva. Buoni i tiri da fuori anche se non efficaci.



Folorunsho 5: passo nettamente indietro rispetto alle scorse uscite. Fatica molto a superare la metà campo e viene spesso anticipato dagli avversari.

(dal 12' s.t. Swiderski 6: si inserisce bene negli schemi dei compagni.)



Lazovic 5: del tutto stoppato dalla difesa avversaria. Ad eccezione di qualche sporadico episodio, troppo poco per impensierire gli avversari.

(dal 12' s.t. Mitrovic 6: cerca di dire la sua, soprattutto giocando di sponda e aprendo gli spazi.)



Noslin 7: sicuramente il migliore in campo, non solo per il super gol che avrebbe potuto riaprire la gara, ma anche e soprattutto per il carattere e la voglia che ci ha messo.





Allenatore: Baroni