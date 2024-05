Verona, le pagelle di CM: partita di squadra. Suslov il migliore

Verona-Salernitana 2-1Montipò 6: poco impegnato durante tutto l'arco della partita. Unico tiro all'ultimo minuto sul quale il portiere può davvero poco.Tchatchoua 7: fa su e giù sulla fascia con costanza e determinazione. Su una sua sovrapposizione nasce il 2-0.Cabal 6,5: partita giocata in modo ordinato. Non rischia quasi mai e riesce a chiudere bene gli spazi.(Dal 23' s.t. Magnani 6,5: impatto buono sulla partita, a servizio dei compagni.)Duda 7,5: sempre presente in ogni azione. Abile nello smarcarsi, verticalizza con velocità l'azione.Serdar 6,5: combatte su ogni pallone e fa a spallate con gli avversari.

Suslov 8: gioia del gol e partita da incorniciare. Sempre pronto su ogni azione proposta dai compagni, fa bene anche l'azione difensiva.(dal 35' s.t. Dani Silva: s.v.)Folorunsho 7,5: gol e tanta voglia di far bene. Colpisce un palo clamoroso e si rende pericoloso in più di un'azione.(dal 35' s.t Swiderski: s.v.)Lazovic 7: assist per il gol di Folorunsho e partita giocata al servizio dei compagni. Buoni anche gli affondi uno contro uno.Noslin 7: ottima prova. Si piazza in attacco facendo salire i suoi compagni. Aiuta anche in fase di ripiegamento.All. Baroni 8: fa un miracolo e porta al Verona una salvezza insperata. Lettura perfetta della partita.