Verona-Bologna 0-0Montipò 6,5: preso in causa poche volte, ma quanto basta per essere attento su ogni conclusione, soprattutto nel secondo tempo.Magnani 6,5: gara ordinata nel suo complesso, sia in fase difensiva, sia in ripartenza.Hien 6: controlla abbastanza bene nel primo tempo, mentre nel recupero allunga un poco le distanze sugli avversari, permettendogli più imbucate centrali.Dawidowicz 6,5: bene in fase difensiva, si fa vedere anche in area di rigore avversaria su calci piazzati.Faraoni 6,5: una partita giocata sempre nel vivo dell'azione. Esce molto stanco.(dal 17' s.t. Terracciano 6: si inserisce a giochi in corso, in un momento di spinta avversaria. Qualche volta poteva rischiare di più.)Hongla 6: a volte rimane troppo dietro alla linea del pallone, proponendosi poco negli inserimenti.Duda 7: gioca una gara a grandi ritmi, in entrambe le fasi, lavorando bene negli spazi e proponendosi con continuità.(dal 25' s.t. Suslov 6: primo impatto con la serie A sufficiente. Fa il suo.)Doig 6,5: gioca a buon ritmo fino all'infortunio che gli costa la sostituzione.(dal 36' p.t. Lazovic 6: idee molto buone, a volte non capite dai compagni. Serviva quel guizzo in più.)Ngonge 6: sicuramente meglio nel primo tempo quando trova più spazi, ma è comunque una preoccupazione costante per gli avversari. Si spegne nella seconda parte della gara.Folorunsho 6,5: si dà molto da fare, ma gli manca l'ultima giocata in accompagnamento degli attaccanti.(dal dal 25' s.t. Serdar: s.v.)Bonazzoli 6: un poco nascosto tra le linee, ma nel primo tempo in area di rigore prova a farsi valere.(dal 17' s.t. Djuic 5,5: un impatto sulla gara non del tutto sufficiente. Qualche sponda, ma nulla più.)All. Baroni. 6: Verona che parte bene, ma che nel secondo tempo si arrocca più in difesa, cercando di farsi troppo male.