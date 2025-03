Verona, le pagelle di CM: perla di Duda. Suslov sempre più il perno della squadra

Getty Images

Montipò 6,5: non è particolarmente preso in causa. Amministra bene sui pochi tiri dentro lo specchio della porta.Dawidowicz 6,5: partita di sostanza. Fa avanti e indietro sulla propria fascia e da un contributo ad entrambe le fasi.Coppola 7: forte di fisico e attento nelle chiusure. Una partita maschia, che vince sempre nei contrasti.Ghilardi 6,5: su Lucca fa il lavoro doppio. Chiude bene gli spazi e riesce ad imporsi fisicamente.Tchatchoua 6,5: attento ed efficace in fase difensiva, si fa vedere anche in area di rigore avversaria.Niasse 6: qualche errore in fase di impostazione dettato principalmente dalla fretta.

Duda 7,5: una punizione da vedere e rivedere regala la gioia della vittoria. Per lui è la ciliegina su di una partita giocata a grande ritmo.Bradaric 6,5: apporta un prezioso aiuto nei ripiegamenti. Grande duello con Zemura e Payero, si fa vedere anche in area di rigore avversaria.Suslov 7: partita di sostanza e personalità. Corre molte ed è il metronomo della squadra. Tocca tantissimi palloni e si rende anche pericoloso.(dal 44' s.t. Faraoni: s.v.)Mosquera 6: prova a liberare gli spazi in area di rigore avversaria senza però imporsi a dovere.(dal 24' s.t. Kastanos 6: il suo ingresso in campo da maggior stabilità alla fase di gioco. Serviva qualcosa in più negli ultimi metri.)

Sarr 6,5: impegnato a trovare spazi tra la difesa avversaria, gioca bene di sponda. Prezioso anche a tenere alti i suoi una volta in vantaggio.(dal 39' s.t. Livramento: s.v.)All. Zanetti 6,5: Verona che dimostra un grande carattere ed un ordine tattico solido e concreto. I cambi fatti al momento giusto aiutano a mantenere il risultato sino alla vittoria finale.