Verona-Lazio 1-1



Montipò 7: gol subito sul quale può poco, per il resto grandi parate anche a pochi minuti dallo scadere.



Magnani 6: nel primo tempo molto impreciso e poco reattivo. Si riprende nella ripresa, dove entra più concentrato e più efficace.



Hien 6,5: dove non arrivano i compagni, ci mette sempre una pezza lui.



Coppola 5,5: Pedro con lui trova spesso molti spazi. Serviva più cattiveria nei contrasti, con marcature più strette.

(dal 35' s.t. Ceccherini: s.v.)



Depaoli 6,5: lavora molto per i compagni, sacrificando spesso in fase difensiva.



Duda 6: ci mette spesso il fisico, proponendosi in fase di attacco. Peccato per alcuni errori tecnici che poteva sicuramente evitare.



Tameze 6,5: apparentemente in ombra, fa il suo solito gioco "sporco", sempre presente e al servizio della squadra.

(dal 37' s.t. Sulemana: s.v.)



Doig 6,5: sbaglia alcune conclusioni sotto porta, ma insieme ai compagni offensivi è quello che ci crede di più.



Lazovic 7,5: assist e gara da alti livelli. Si propone su ogni azione, cerca la giocata e non ha paura dell'uno contro uno.

(dal 35' s.t. Abildgaard 6: entra e fa il suo. Buon impatto generale.)



Ngonge 8: gol e partita quasi perfetta. Sempre nel vivo dell'azione, fa ammattire gli avversari e lotta su ogni pallone.

(dal 24' s.t. Gaich 6: arretra e si mette al servizio dei compagni. Prezioso.)



Lasagna 6: orbita attorno a Ngonge aprendo gli spazi per gli inserimenti. Molto al servizio dei compagni.





All. Zaffaroni 6,5: Verona che rinasce nel secondo tempo. Sa soffrire ma anche pungere. Squadra in netta crescita.