Montipò 5,5: sui gol subiti può ben poco, ma si impegna altrettante volte per evitare un passivo peggiore.Magnani 5,5: parte abbastanza bene, ma si perde alla prima pressione avversaria. Troppo spazio lasciato in fase di chiusura a Politano e agli altri attaccanti partenopei.Dawidowicz 5: tanti errori, soprattutto di lettura preventiva. Raspadori fa quello che vuole.Amione 4,5: davvero fuori dalla partita. Politano con lui può passeggiare. Tanti errori fondamentali che aprono le porte della difesa gialloblù.(dal 1' s.t. Terracciano 6: cerca di ristabilire gli equilibri del reparto come può.)Faraoni 6,5: in una giornata difficilissima per i suoi, è l'unico che davvero sembra voler provare ad incidere.Hongla 5: moltissimi alti e bassi, ma nel complesso gara non sufficiente, dove non riesce quasi mai a leggere le verticalizzazioni avversarie.Serdar 6: su e giù per il campo rincorrendo Lobotka. Meglio in fase difensiva, piuttosto che in quella offensiva.(dal 1' s.t. Lazovic 5,5: entra con un buon impatto, ma si perde quasi subito ben marcato dai partenopei.)Doig 6: non è ancora al top della condizione, ma cerca di fare quel che può.(dal 19' s.t. Tchatchoua 5: ingresso in partita sotto tono. Non incide come dovrebbe.)Ngonge 5: altra gara deludente per lui. Grandi doti tecniche, ma pochissima iniziativa in attacco.(dal 1' s.t. Bonazzoli)Folorunsho 5: fa spola tra attacco e difesa, senza però rattoppare come dovrebbe gli spazi lasciati liberi agli avvesari.Djuric 6: lì davanti è lasciato praticamente da solo contro tutti. Si rende pericoloso nel primo tempo, per il resto fa quel che può.(dal 34' s.t. Henry: s.v.)All. Baroni 5,5: Verona che come spesso accade, lascia almeno un tempo in balia degli avversari. Nella ripresa buona la reazione, ma non basta.