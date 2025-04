Verona, le pagelle di CM: Sarr peggiore in campo. Bene Livramento dalla panchina

Getty Images

Verona-Genoa 0-0Montipò 6: amministra bene la partita, seppur con qualche incertezza nel secondo tempo.Ghilardi 6,5: gara di sostanza con folate in avanti. Bene in ripiegamento difensivo.Coppola 7: bravo ed efficace nel intercettare gli attaccanti avversari.Valentini 5,5: non pienamente sufficiente quest'oggi, con alcuni errori di valutazione nei contrasti.Tchatchoua 6: fa il suo. Si mette a centrocampo e fa a sportellate con gli avversari lungo il suo raggio d'azione.Dawidowicz 6: primo tempo un poco sornione. Nella ripresa meglio, anche se manca il guizzo in più nella trequarti avversaria.

Duda 6,5: gioca bene con i compagni di reparto creando anche qualche pensiero dalla distanza.Bernede 5: non del tutto in forma. Fuori posizione, non riesce ad incidere come dovrebbe. Viene giustamente sostituito.(dal 20' s.t. Kastanos 6: in una posizione un poco più avanzata, cerca di infilarsi tra le linee avversrie.)Bradaric 6,5: anche per lui primo tempo non sufficiente, ma nella ripresa si fa vedere con più continuità. Si appoggia a Mosquera per cercare di infilare gli avversari, anche se manca precisione sotto porta.(dal 37' s.t. Frese: s.v.)Mosquera 6: gioca di sponda per i compagni che si inseriscono. Manca di cattiveria sotto porta.

(dal 37' s.t. Serdar: s.v.)Sarr 4,5: totalmente fuori partita. Mai incisivo, spreca anche le azioni più elementari.(dal 1' s.t. Livramento 7: decisamente meglio rispetto al suo compagno. Più aggressivo e pericoloso, forse doveva essere schierato fin da subito.)All. Zanett 6: Verona che ci prova con il carattere. Alcune scelte iniziali forse da rivedere ma comunque squadra che si dimostra ben messa in campo.