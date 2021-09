poco impegnato, reattivo sul tiro di Barrow ma poco può su quello decisivo di Svanberg.molto diligente e preciso, l’impegno è costante e non si tira mai indietro.(dal 1’ stfa quello che gli chiede l’allenatore senza strafare).in costante duello con Arnautovic, se la gioca ad armi pari. Quando però la prende il bolognese sono spesso guai.il Bologna dalla sua parte non affonda quasi mai e quando prova non ci riesce.(30’ stentra e poco dopo arriva il gol rossoblù e il giallo).la catena di destra funziona egregiamente, attento in copertura e molto in sintonia con Barak in avanti.fisicamente fa sentire la presenza ma quando deve impostare va in affanno.(dal 16’ stpuò fare di più).sempre presente nel giro palla dei suoi, apre bene il gioco sugli esterni per confondere i padroni di casa.(dal 39’ stultima mossa per tentare il recupero).Orsolini non sempre lo segue e lui ne approfitta, ci prova ma con poca efficacia.brivido in apertura dopo una bella serpentina su Medel, utile soprattutto in dialogo con Lazovic sull'out.(dal 30’ stsenza infamia e senza lode).presente ed efficace in tutte le zone del campo, sia da regista offensivo che con gli inserimenti con cui ha mandato nei matti la retroguardia avversaria.cala più volte di concentrazione nell’arco del match, da segnalare solo una buona occasione sprecata. Peccato.il Verona gioca ma il risultato finale è un’altra sconfitta, resta l’amaro in bocca per non aver strappato un punto.