Hellas Verona:



Silvestri 6: gol subito senza colpe visto che il rigore era imparabile. Per il resto prova a tenere alta la tensione del reparto



Rrahmani 5,5: qualche distrazione di troppo soprattutto nel secondo tempo.



Kumbulla 6: unico che fa qualcosa quando anche la partita sembra oramai compromessa.



Günter 5,5: si fa trascinare dalle difficicoltà e perde il controllo della gara. Faraoni 6: bene il primo tempo, nel secondo prova a fare il suo soprattutto in contropiede.



Amrabat 5,5 : fa troppo poco per le sue potenzialità.



Veloso 6: centrocampo che regge grazie alle sue giocate. Si spegne nel finale



Lazovic 5: poca corsa e poca predisposizione ai ripiegamenti.



Zaccagni 6: secondo tempo giocato meglio rispetto al primo, anche se manca ancora la corsa.



Verre 5,5 poco pericoloso in attacco, soffre l’espulsione del compagno



Stępiński 4: brutta entrata che rovina tutta la gara. Pessimo.